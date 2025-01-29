ТАСС: бывший первый замглавы Минобороны Цаликов дал показания по делу Иванова

Руслан Цаликов, бывший первый заместитель министра обороны РФ (2015-2024 гг.), дал показания в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц» в отношении бывшего заместителя главы оборонного ведомства Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова.