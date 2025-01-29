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    ну конечно в первый раз...вы всегда так пишите)))). Я даже другого не ожидала)))). Ну понимаю, склерозик замучал...ну...Жена Петросяна. С...
  • Olga Rogova
    но вы тем не менее, опустились до её уровня, этой Брухуновой. И что вы мне "не первый раз" там что-то говорите, я вас...Жена Петросяна. С...
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    смотрю, вы ей завидуете зелёной завистью по поводу её отдыха на Мальдивах... 🤢... Да и её гардероб вам покоя не даёт...Жена Петросяна. С...

ТАСС: бывший первый замглавы Минобороны Цаликов дал показания по делу Иванова

ТАСС: бывший первый замглавы Минобороны Цаликов дал показания по делу Иванова

Руслан Цаликов, бывший первый заместитель министра обороны РФ (2015-2024 гг.), дал показания в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц» в отношении бывшего заместителя главы оборонного ведомства Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова.

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