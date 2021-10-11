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Украинцы требуют запретить концерты всех артистов из России

Украинцы требуют запретить концерты всех артистов из России

Украинцы подготовили петицию о запрете в Украине концертной деятельности всех российских артистов. Она была опубликована на сайте президента Украины и уже набрала необходимое для рассмотрения число голосов.

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Галина Ковалева
Правильно! Нефиг им туда ездить. А то они, бедные, боятся признать Крым российским из-за того, что их потом на Окраину не пустят.

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