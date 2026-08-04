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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амен Томпсон и новичок «Далласа» Тоби Лавал получили наивысшие рейтинги прыжка в NBA 2K27

Разработчики NBA 2K опубликовали рейтинги игроков по вертикальным прыжкам в новой версии симулятора. Наивысшую оценку получили форвард «Хьюстона» Амен Томпсон и форвард-новичок «Далласа» Тоби Лавал, который на драфт-комбайне выдал прыжок на 115,5 см с разбега – второй показатель за всю историю замеров.

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