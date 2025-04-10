Волонтеры Победы в ЯНАО продают значки с гвоздикой для помощи ветеранам

На Ямале стартовала акция «Красная гвоздика». Собранные от продажи значков деньги направят в помощь ветеранам Великой Отечественной войны и спецоперации, сообщила заместитель председателя регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Виктория Семибратова.
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