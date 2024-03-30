Владивостокский чиновник, навредивший экологии на полмиллиарда, пойдет под суд

Сотрудник мэрии Владивостока пойдет под суд за превышение должностных полномочий, ущерб от его действий оценивается более чем в 532 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморского края .
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