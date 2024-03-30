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Владивостокский чиновник, навредивший экологии на полмиллиарда, пойдет под суд

Владивостокский чиновник, навредивший экологии на полмиллиарда, пойдет под суд

Сотрудник мэрии Владивостока пойдет под суд за превышение должностных полномочий, ущерб от его действий оценивается более чем в 532 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморского края .

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