Намотались на гусеницы, взорвались на полигоне: Накрывшие Польшу некрологи поставили на стоп учения НАТО

Гарибян Сусанна

У нас в России не принято радоваться даже смерти врага, но испытывать удовлетворение от смерти тех, кто приходит в наши пределы, чтобы убивать наших людей, не воспрещается. И все мы удовлетворены, что это произошло и будет происходить, пока последний захватчик или "солдат удачи" не станет удобрением земли Русской. Не хотите хоронить своих солдат и генералов, не лезьте в наши пределы, ищите другое место для своей охоты. Украина не просто место боя добра со злом, это ещё и место уничтожения слуг зла, каковыми поляки и являются. Забыли, как наши отцы спасли ваш Краков? Как наши солдаты ещё не отдохнувшие от боёв с врагом за русскую и белорусскую землю, не пополнившие свои подразделения до конца, по вашим мольбам пошли в бой с фашистами и погибли на вашей территории? Забыли, что Россия отстегнула вам кусок прусской земли, политой своей кровью, который вы сейчас называете Ольшанец? Забыли как восстанавливали ваши города русские, отказывая себе во всём? Как защищали вас от Европы? Вы забыли, а мы помним, помнит история помнит БОГ, помнит вселенная. За вашу подлость с вас спросится не нами, а высшими силами. Опомнитесь пока можно, прекращайте поддерживать тех, кто несёт смерть и не несите её сами. Россию вам не победить!