В Совфеде заявили о недопустимости реабилитации нацизма

9 мая 2025 года исполняется 80 лет со дня исторической Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, которая стала возможной благодаря стойкости и мужеству советского народа, его твердой решимости нанести поражение нацизму, ставшему угрозой для всего человечества.