В Ростовской области сбили десять БПЛА

10 украинских беспилотников минувшей ночью сбиты над Ростовской областью. «По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.