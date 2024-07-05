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В Ростовской области сбили десять БПЛА

В Ростовской области сбили десять БПЛА

10 украинских беспилотников минувшей ночью сбиты над Ростовской областью. «По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.

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