Главой ведомства затребован доклад об обстоятельствах ДТП, в результате которого в Волгограде пострадала многодетная мать

В программу одного из федеральных телеканалов обратился житель Волгограда, который сообщил, что его супруга, являющаяся многодетной матерью, была сбита возле школы автомашиной под управлением местного предпринимателя.
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