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Эксперты заявили, цифровой рубль «похоронит» серые зарплаты, тотализаторы и игровые автоматы

Эксперты заявили, цифровой рубль «похоронит» серые зарплаты, тотализаторы и игровые автоматы

В августе цифровой рубль начнет приобретать реальные очертания, а Центробанк приступит к его пилотированию, он должен помочь российской экономике избавиться от серых зарплат, нелегальных тотализаторов и игровых автоматов.

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Комментарии
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НС
Наталья Сороквашина
Из бюджета воруют триллионы, вот пусть там и отслеживаю с помощью цифрового рубля куда ушли деньги бюджетные.
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1 д.
ВВ
Василий Васечкин
Запретить чинушам наличные средства, зарплату и тратить и за найденные наличные любое количество допустим от 1 копейки , увольнять с полной конфискацией даже заграничного имущества...   Так же оплата гос заказов и перевозки и дорожноремонтные работы должны оплачиваться только цифрами ... И так же касается всех министерств и нальников с высоким доходом ... и попробуйте сказать после этого что глава ЦБ патриот ... Половина народу из структур первым же рейсом улетит навсегда к себе на родину за бугор
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1 д.
В
Владимир
Ну может у тебя работает а у нас в Омске как попало работает.
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1 д.

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