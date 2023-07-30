Эксперты заявили, цифровой рубль «похоронит» серые зарплаты, тотализаторы и игровые автоматы

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Василий Васечкин

Запретить чинушам наличные средства, зарплату и тратить и за найденные наличные любое количество допустим от 1 копейки , увольнять с полной конфискацией даже заграничного имущества... Так же оплата гос заказов и перевозки и дорожноремонтные работы должны оплачиваться только цифрами ... И так же касается всех министерств и нальников с высоким доходом ... и попробуйте сказать после этого что глава ЦБ патриот ... Половина народу из структур первым же рейсом улетит навсегда к себе на родину за бугор