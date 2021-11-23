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Антипрививочник специально заразился COVID ради "пропуска" и умер

Антипрививочник специально заразился COVID ради "пропуска" и умер

Pixabay Житель Австрии посетил специальную вечеринку, чтобы заразиться коронавирусом. Это нужно было для получения так называемого "зеленого пропуска", который дает право на получение работы, посещение торговых центров и другие "привилегии".

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