Антипрививочник специально заразился COVID ради "пропуска" и умер

Pixabay Житель Австрии посетил специальную вечеринку, чтобы заразиться коронавирусом. Это нужно было для получения так называемого "зеленого пропуска", который дает право на получение работы, посещение торговых центров и другие "привилегии".
Pixabay Житель Австрии посетил специальную вечеринку, чтобы заразиться коронавирусом. Это нужно было для получения так называемого "зеленого пропуска", который дает право на получение работы, посещение торговых центров и другие "привилегии".
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