"Ростелеком" запустил интернет на скорости 250 Мбит/с в Находке

"Ростелеком" запустил интернет на скорости 250 Мбит/с в Находке

"Ростелеком" предлагает жителям Находки подключить интернет на скорости до 250 Мбит/с. Жители могут подключить только интернет или пакет с интерактивным ТВ Wink (6+).

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