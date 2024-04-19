Кавказская республика внезапно вышла на рынок России с тоннами красной икры

Как сообщил в интервью aif.ru президент Абхазии Аслан Бжания, недавно местные бизнесмены в восточной части республики получили первую товарную партию красной икры — десять тонн, и вскоре планируют начать продавать её в Россию.
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