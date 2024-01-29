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Депутат Рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине

Депутат Рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине

На Украине появляется всё больше условий для начала переговоров с Россией. Такое мнение высказал в воскресенье, 28 января, в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

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