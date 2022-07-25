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Представлены топовые телевизоры Sony Bravia XR OLED A80K

Представлены топовые телевизоры Sony Bravia XR OLED A80K

Компания Sony представила серию телевизоров Bravia XR OLED A80K, в которую входят три модели: XR-55A80K (55 дюймов), XR-65A80K (65 дюймов) и XR-77A80K (77 дюймов).

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