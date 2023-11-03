Неожиданное мнение: Минские соглашения спасли не Украину, а Россию

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Александр Рожков
До чего ж дошло лицемерие и пропагандонство!  Ставлю &quot;пальцем вниз&quot;, а получается, пальцем вверх. Сплошная подтасовка. Прям выборы да и только. Билять!
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8 час.
Ayrat Мухаметшин
проверил на Вас про пальцы - все работает правильно!
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2 час.
larisa1969k
👍👍👍
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1 час.

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