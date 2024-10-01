Махатма Ганди: 10 лучших цитат философа, в честь которого отмечается День ненасилия

Он боролся за независимость Индии и с кастовым неравенством, при этом сам родился в семье главного министра города "Он оказал большое моральное влияние на мыслящих людей", - так сказал физик Альберт Эйнштейн об индийском политическом и общественном деятеле Махатме Ганди.