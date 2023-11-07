Европейские инвесторы фиксировали прибыль в начале недели

Отсутствие важных новостей в понедельник, заставило европейских инвесторов сделать выбор в пользу фиксации прибыли, полученной от роста рынка на прошлой неделе По итогам торгов немецкий DAX потерял 0,35%, французский CAC40 опустился на 0,46%, британскому FTSE удалось закрыться на нулевой отметке.