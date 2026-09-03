Юная астраханка выиграла серебро на российских «Волжских зорях»

А другая выполнила кандидатский норматив. В Самарской области прошли Всероссийские соревнования по русским шашкам среди юношей и девушек «Волжские зори‑2026» - «Мемориал заслуженного тренера России А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Морпех-ветеран СВ...
- Астраханцам объяс...
- Реконструкция скв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым