iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

На Бетельгейзе нашли горячее пятно, которое на 800 градусов горячее звезды и не исчезает минимум 7 лет

На Бетельгейзе нашли горячее пятно, которое на 800 градусов горячее звезды и не исчезает минимум 7 лет

Новые наблюдения телескопа ALMA показали две горячие области и деформированную атмосферу сверхгиганта — одна из них почти совпадает с пятном, замеченным ещё в 2015 году Астрономы с помощью комплекса ALMA обнаружили на поверхности Бетельгейзе две необычно горячие области, одна из которых, судя по сравнению с предыдущими наблюдениями, сохраняется по крайней мере 7 лет.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым