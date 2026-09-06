На Бетельгейзе нашли горячее пятно, которое на 800 градусов горячее звезды и не исчезает минимум 7 лет

Новые наблюдения телескопа ALMA показали две горячие области и деформированную атмосферу сверхгиганта — одна из них почти совпадает с пятном, замеченным ещё в 2015 году Астрономы с помощью комплекса ALMA обнаружили на поверхности Бетельгейзе две необычно горячие области, одна из которых, судя по сравнению с предыдущими наблюдениями, сохраняется по крайней мере 7 лет.