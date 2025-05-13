Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств осквернения Вечного огня во Владимирской области

Следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по сообщению о противоправных действиях мужчины в городе Костерево по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.
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