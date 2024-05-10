Военнослужащие ВТА поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

К ветеранам со словами благодарности и поздравлениями обратились командный состав Тверского соединения и авиационного полка ВТА, а также представители военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и суворовцы.
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