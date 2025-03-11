Bild: США рассматривают Порошенко и Тимошенко в качестве замены Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-премьер-министра Юлию Тимошенко в качестве возможных преемников украинского лидера Владимира Зеленского.
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