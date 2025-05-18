«Бедный мальчик»: эксперт оценил поведение Зеленского на встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако она состоится только при условии достижения определенных договоренностей между сторонами.
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