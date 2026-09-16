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Хищение в особо крупном: житель Забайкалья обвиняется в краже более 2 млн рублей в Домбаровском районе Оренбургской области

Хищение в особо крупном: житель Забайкалья обвиняется в краже более 2 млн рублей в Домбаровском районе Оренбургской области

Прокуратура Домбаровского района направила в суд уголовное дело против жителя Забайкальского края, который вместе с сообщником похитил более 2 миллионов рублей, воспользовавшись доступом к банковским приложениям нескольких человек.

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