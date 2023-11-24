Адвокат Малыхин: собственники квартир в новостройках с дефектами могут получить компенсацию от застройщика

Зачастую собственники квартир в новостройках при приеме жилья не замечают различные дефекты. В таких случаях можно получить компенсацию для устранения неисправностей от застройщика, сообщил адвокат Владимир Малыхин сайту телеканала «Санкт-Петербург».
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