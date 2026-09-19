Андрей Кондратьев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Фото: пресс-служба ЦИК РТ Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва.
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