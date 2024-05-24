Подведены итоги первого в Нижегородской области конкурса "Семейные династии врачей"

Впервые в Нижегородской области прошел конкурс среди врачей "Семейные династии врачей". Инициаторами мероприятия выступили Региональное министерство здравоохранения и Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.
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