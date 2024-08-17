Гибридные станки. Сможет ли гибридное производство заменить более традиционные методы Станки с ЧПУ с их точностью обработки металлов в свое время стали технологичным ответом на традиционные способы субтрактивного производства.
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