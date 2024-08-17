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Гибридные станки. Сможет ли гибридное производство заменить более традиционные методы

Гибридные станки. Сможет ли гибридное производство заменить более традиционные методы

Гибридные станки. Сможет ли гибридное производство заменить более традиционные методы Станки с ЧПУ с их точностью обработки металлов в свое время стали технологичным ответом на традиционные способы субтрактивного производства.

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