Маск призвал вернуть ЕС величие на фоне утверждения Шольца кандидатом в канцлеры

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х призвал вернуть Европе былое величие после утверждения Олафа Шольца в качестве кандидата в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
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