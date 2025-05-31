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Пользователи покупают GeForce RTX 5090 за 3000 долларов, но в запечатанной коробке находят лишь несколько рюкзаков: обмануты уже больше 30 человек

Пользователи покупают GeForce RTX 5090 за 3000 долларов, но в запечатанной коробке находят лишь несколько рюкзаков: обмануты уже больше 30 человек

Новые случаи мошенничества с дорогими ускорителями GeForce RTX 5090 вскрылись в США: покупатели видеокарт в магазинах ретейлера Micro Center получали в запечатанной коробке вовсе не топовый ускоритель, а всего лишь пару рюкзачков.

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