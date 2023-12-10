Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    ...и полная капитуляция !Сенатор Вэнс: Укр...
  • Людмила
    на себя бы,гнида, вначале посмотрел !!Губастый пе дик !!Депутат Верховной...
  • leonid
    Этого козла ещё укра интересует,  лучше бы этот микрон-нанометр  шёл с клопами и крысами бороться, a то они его загры...Макрон заверил Зе...

Shot: цены на остатки немецких премиум-автомобилей выросли на 25%

Shot: цены на остатки немецких премиум-автомобилей выросли на 25%

Цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса в России за 2023 год в среднем выросли на 25%. Новых поставок в РФ нет давно, а завезенные в страну до 2022 года машины продают по завышенным ценам, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал "Shot Проверка".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх