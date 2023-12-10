Shot: цены на остатки немецких премиум-автомобилей выросли на 25%

Цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса в России за 2023 год в среднем выросли на 25%. Новых поставок в РФ нет давно, а завезенные в страну до 2022 года машины продают по завышенным ценам, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал "Shot Проверка".