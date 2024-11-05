Российские военные перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курской области

На одном из участков линии соприкосновения в районе н. п. Новый Путь Глушковского района Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на территорию России.