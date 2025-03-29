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Тарпищев о смене гражданства Касаткиной: «Все давно к этому шло»

Тарпищев о смене гражданства Касаткиной: «Все давно к этому шло»

Накануне Касаткина сообщила, что будет представлять Австралию. «Все давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет.

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