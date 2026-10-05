В ГД предложили заселить пустующие новостройки по соцнайму

В России сейчас простаивают более 1,5 млн квартир, а доля нереализованного жилья в новых домах достигла рекордных 60% из-за снижения платежеспособного спроса Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", предложил в беседе с ТАСС отдавать 5% нераспроданных квартир застройщиками в социальный найм с возможностью последующего выкупа.