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В ГД предложили заселить пустующие новостройки по соцнайму

В ГД предложили заселить пустующие новостройки по соцнайму

В России сейчас простаивают более 1,5 млн квартир, а доля нереализованного жилья в новых домах достигла рекордных 60% из-за снижения платежеспособного спроса Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", предложил в беседе с ТАСС отдавать 5% нераспроданных квартир застройщиками в социальный найм с возможностью последующего выкупа.

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