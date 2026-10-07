На Алтае мужчина решил припугнуть собаку и случайно выстрелил в свою жену

На Алтае пьяный мужчина случайно выстрелил в свою жену, пытаясь припугнуть собаку. Об этом сообщила пресс-служба Управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- FT: европейцы уди...
- В Финляндии готов...
- Депутат Европарла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым