Суд изъял у собственников гигантский долгострой на площади Маркса в Новосибирске

Многоэтажное здание торгового центра намереваются продать на аукционе, либо снести.Почти 20-летняя история недостроенного второго корпуса торгового центра "Подсолнух" на площади Маркса может в ближайшее время подойти к концу.
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