Вместо капремонта рисуют долги: Проверьте свои платёжки ещё раз. Это диверсия, предупредил эксперт

Тема капитального ремонта домов в России традиционно острая. В основном люди никак не могут дождаться того момента, когда же наконец возьмутся за их дом – деньги на взносы исправно тратятся, а результат плачевный.
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