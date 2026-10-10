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Царьград

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Вместо капремонта рисуют долги: Проверьте свои платёжки ещё раз. Это диверсия, предупредил эксперт

Вместо капремонта рисуют долги: Проверьте свои платёжки ещё раз. Это диверсия, предупредил эксперт

Тема капитального ремонта домов в России традиционно острая. В основном люди никак не могут дождаться того момента, когда же наконец возьмутся за их дом – деньги на взносы исправно тратятся, а результат плачевный.

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