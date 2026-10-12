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Axios: Уиткофф и Кушнер отложили поездку в РФ, чтобы узнать позиции Украины и ЕС

Axios: Уиткофф и Кушнер отложили поездку в РФ, чтобы узнать позиции Украины и ЕС

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отложили поездку в Москву до того времени, пока не решится вопрос о готовности Киева и Евросоюза согласовать единое предложение по переговорам для России.

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