Победили США за три секунды: умер автор главного баскетбольного чуда Иван Едешко

Скончался легендарный баскетболист Иван Едешко, известный золотым пасом на Олимпиаде в Мюнхене. Он был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и внёс значительный вклад в победы сборной СССР и ЦСКА.