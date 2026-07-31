Победили США за три секунды: умер автор главного баскетбольного чуда Иван Едешко

Скончался легендарный баскетболист Иван Едешко, известный золотым пасом на Олимпиаде в Мюнхене. Он был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и внёс значительный вклад в победы сборной СССР и ЦСКА.
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