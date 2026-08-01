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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о смерти Едешко: «Его имя навсегда осталось в истории нашего спорта. Мы смотрели фильм «Движение вверх» вместе с игроками сборных России. Он учит никогда не сдаваться»

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия 25»  Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока сборной СССР по баскетболу Ивана Едешко .

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