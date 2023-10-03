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СК возбудил дело по факту истязания годовалого ребёнка в Москве

СК возбудил дело по факту истязания годовалого ребёнка в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание), по факту совершения противоправных действий в отношении ребёнка на северо-западе Москвы.

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