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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Россия идет 5-й в медальном зачете, Великобритания лидирует

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете чемпионата Европы-2026, который проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.

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