К утру по Москве ситуация вокруг якобы данного Киеву администрацией Байдена разрешения на удары дальнобойными ракетами по российским тылам, стала еще более запутанной.
«Провокация», «Имбецилы» и «Третья мировая война»: у Трампа отреагивали на вброс про Байдена и ракеты
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Похоже что новая мировая война начинает разгораться всё больше и больше. Фашизм с помощью украинского бандеровского национализма поднимает свою башку с поддержкой всего НАТОвского блока. Чешутся у них руки. ВОВ ничему не научила европейских молодых забияк. Им хочется ещё схлопотать с явной гибелью всей Европы.
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16 час.
Александр Зиборов
Официального заявления Байдена ещё не было. Нужно его дождаться и немедленно адекватно ответить...
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9 час.
Александр Зиборов
Мне думается, пора уже наконец показать твёрдую волю России. Пока невоенными средствами. И в ответ – заявить о временном прекращении некоторых форм сотрудничества с американцами и временном прекращении значимых поставок им с нашей стороны, а также о временном ограничении на ряд покупок у американцев. Сказать: ежели последуют удары вглубь российской территории, то данные ограничения из временных ограничений перейдут в постоянные, как и всё остальное сотрудничество, поставки и взаимная торговля. Заодно к ним последуют ответные меры военно-технического характера. Если мы этого сразу же не сделаем, то Коллективный Гитлер продолжит наглеть с соответствующими последствиями для нас, ибо пока не видит твёрдой воли и ответных мер. Замечу, решение США принято перед приходом Трампа, дабы этим «наследством» до предела обострить наши отношения. Потому и требуются срочные ответные меры ещё до присяги Трампа, а затем с ним можно будет договариваться о нормализации отношений…
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9 час.
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