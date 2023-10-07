Часто назначаемые лекарственные препараты связаны с более высоким риском внезапной остановки сердца у людей с диабетом

Новое исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге, Германия, выявило ряд характеристик, связанных с более высоким риском внезапной остановки сердца у людей с диабетом 2 типа (СД2).