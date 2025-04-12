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За рулем

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Импортозаместили! Какие шины теперь выпускают на бывшем японском заводе в Ульяновске

Импортозаместили! Какие шины теперь выпускают на бывшем японском заводе в Ульяновске

На шинном заводе Gislaved в Ульяновске состоялся официальный запуск производства. Ранее завод принадлежал японской компании Bridgestone, в 2023 году перешел под контроль отечественного акционера и был включен в состав холдинга «Кордиант», который с 2024 года входит в «Севергрупп».

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