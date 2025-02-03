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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Чем дальше от «Нового Херсонеса», тем страшнее «хрущёвки». По какому принципу происходит благоустройство севастопольских дворов?

«Чем дальше от «Нового Херсонеса», тем страшнее «хрущёвки». По какому принципу происходит благоустройство севастопольских дворов?

Севастопольцы скрупулёзно рассматривают свои квитанции на оплату коммунальных услуг. Там шрифтом, который читать можно только под лупой, прописаны цифры, согласно которым надо произвести оплату за коммунальные и жилищные услуги.

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