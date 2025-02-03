«Чем дальше от «Нового Херсонеса», тем страшнее «хрущёвки». По какому принципу происходит благоустройство севастопольских дворов?

Севастопольцы скрупулёзно рассматривают свои квитанции на оплату коммунальных услуг. Там шрифтом, который читать можно только под лупой, прописаны цифры, согласно которым надо произвести оплату за коммунальные и жилищные услуги.
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