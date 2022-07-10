Театр абсурда

8 014 подписчиков

Шри-​Ланка попросила Путина отправить на курорт российских туристов и срочный энергокредит

Шри-​Ланка попросила Путина отправить на курорт российских туристов и срочный энергокредит

Президент обанкротившегося курортного острова Шри-​Ланка Готабая Раджапакса сообщил, что в беседе с Владимиром Путиным попросил коллегу о срочных поставках топлива в кредит и возобновлении туристического авиасообщения между Москвой и Коломбо.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх