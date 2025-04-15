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Российский аппарат для обнаружения рака испытают во второй половине 2025 года

Российский аппарат для обнаружения рака испытают во второй половине 2025 года

Российское устройство «МедУза 008» для диагностики и лечения рака начнут использовать в тестовом режиме во второй половине 2025 года Российский аппарат HIFU-терапии «МедУза 008», созданный концерном КРЭТ совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий, ФМБА, готовится к началу клинических испытаний.

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