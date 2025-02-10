Сержант Мастюгин рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Сержант Василий Мастюгин, командир взвода, сообщил в видео Минобороны РФ, что при освобождении Дзержинска российским войскам потребовалось 27 дней на штурм девятиэтажного здания.
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